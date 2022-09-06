Больше 408 тысяч жителей Орловской области привились от коронавируса

Фото: Ольга СУПОНЕВА Фото: Архив "КП"

В Орловской области больше 408 тысяч жителей привилось от коронавируса. Повторно вакцинировалось почти 63 тысячи человек.

По данным регионального депздрава, самой массовой для прививок стала вакцина "Гам-Ковид-Вак" она же "Спутник V". Этим препаратом вакцинировалось более 319 тысяч орловцев, из них прошли оба этапа вакцинации больше 302 тысяч жителей. "Спутником лайт" прививки от коронавируса сделало более 65 тысяч орловцев, еще больше 19 тысяч привилось двухкомпонентным "ЭпиВаком". 57 109 человек повторно вакцинировалось с помощью "Гам-Ковид-Вак", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Кампания по вакцинации и ревакцинации продолжается. Записаться на прививку можно через Эелектронную регистратуру Орловской области, портал Госуслуг, приложении 2dr.ru, а также по единому номеру 122.