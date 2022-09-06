Фото: пресс-служба правительства региона

В Орловской области пройдет ряд мероприятий, посвященных 85-летию региона. Откроет праздник фестиваль в городском парке 18 сентября.

Орловская область отметит 85-летний юбилей. Для орловцев подготовили концерт, выставки, мотопробег и фестиваль. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Первое мероприятие состоится 18 сентября в 11.00 в городском парке рядом со смотровой площадкой.

Продолжится празднования мотопробегом. Он пройдет 25 сентября в 12.00. Байкеры проедут по местам боевой славы Орловщины от площади Ленина.

27 сентября в 12.00 в Орловском академической театре пройдет праздничный концерт, а в это же время на улице Ленина заработает выставка ретроавтомобилей.

В этот же день в 16.00 Парк Победы примет этнофестиваль народных промыслов, в рамках которого запланирован концерт «Пою тебя Орловщина моя», а в 18.00 в «Свободном пространстве» пройдет презентация, посвященная выходу картины «Третье путешествие по неизвестной Орловщине».

В первый день октября с 14.00 до 16.00 на площади Ленина пройдет региональный турнир по силовому экстриму. С 17.00 до 21.00 на центральной площади города будет идти концерт муниципалитетов. Завершится празднование в Детском парке на летней эстраде с 17.00 до 21.00