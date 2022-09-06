На избирательных участках в Орле проверяют пожарную безопасность

В Орле сотрудники МЧС проверяют пожарную безопасность на избирательных участках. Единый день голосования пройдет уже в будущее воскресенье, 11 сентября.

При обследовании участков внимание специалисты уделяют работоспособности пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Также смотрят в каком состоянии аварийные выходы и свободны ли пути эвакуации, есть ли и исправны ли огнетушители.

- С персоналом проведена отработка алгоритмов действий при возникновении пожара или иной ЧС. В ходе инструктажа изучался порядок использования средств противопожарной защиты, а также действий в случае возникновения пожара, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.