В Орловской области в течение пяти лет планируют построить поликлинику, больницу и несколько школ. Всего возведут крупных 20 объектов.

Планы по строительству социально значимых объектов на Орловщине обсуждали на заседании строителей в областной администрации, сообщила пресс-служба правительства региона.

Орловские власти на протяжении пяти последних лет старались нарастить объем ввода инфраструктурных объектов.

– За последние годы в регионе введен в эксплуатацию целый ряд значимых социальных объектов: 5 детских садов на 775 мест, сельский дом культуры в поселке Дросково, четыре ФОКа открытого типа и многофункциональный спортивный комплекс. Проведен капитальный ремонт 11 школ, 23 учреждений культуры, легкоатлетического манежа, - рассказал зампред правительства Владимир Ивановский.

В ближайшую пятилетку планируется построить новые школы для 5 500 человек, инфекционную больницу и здание поликлиники в Орле. В Ливнах возведут новый ледовый дворец и детскую поликлинику. Областной центр обретет два ФОКа и крытый футбольный манеж.