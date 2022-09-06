. Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В детском парке Орла прошел праздник безопасности. Юные гости мероприятия участвовали в конкурсах, знакомились с техникой пожарных и спасателей, учились оказывать первую помощь.

Акцию «Мы за безопасность! Вместе против терроризма!» провели сотрудники МЧС в детском парке в минувшую субботу. Вместе с добровольцами и другими участниками мероприятия орловские спасатели напомнили мальчишкам и девчонкам основные правила осторожного обращения с огнем, правила безопасного поведения на воде, в природной среде, а также научили оказывать первую помощь.

. Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

На несколько часов в парке развернулись различные тематические площадки. На одной из них расположили пожарную технику. Огнеборцыпоказали свое оборудование и рассказали о его применении. Ребята смогли примерить боевую одежду, противогазы и изучить пожарные машины изнутри. А еще у присутствующих была возможность рассмотреть поближе водолазный костюм и познакомиться с работой собак-спасателей.

Кроме того, организаторы провели для юных гостей праздника мастер-класс по оказанию помощи пострадавшему, используя специальные тренажеры. Еще ребятам показывали, как правильно вязать различные узлы, рассказали, что взять с собой в поход и как не потеряться в лесу, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.