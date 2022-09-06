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Недвижимость6 сентября 2022 7:22

В Орле 6 сентября проходит отключение электричества и воды

Публикуем список адресов
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Отключение воды и электроэнергии сегодня затронуло несколько улиц

Отключение воды и электроэнергии сегодня затронуло несколько улиц

Фото: Нина СОКОЛОВА

В Орле 6 сентября проходит отключение электричества и воды. Публикуем список адресов, которые попали в зону временной остановки подачи ресурсов.

Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, с 9.00 и до 12.00 не будет света в частном секторе Веселой слободы. Это улицы Короленко, Украинская и другие прилегающие территории.

С 9.00 до 16.00 холодной воды не будет в домах №11, 13, 17 по улице Герцена, ул. №70а, 75 и 34 (школа "Карат") по Советской.

Также до 19 сентября на нескольких улицах отключена горячая вода. Это переулок Комсомольский, 22, улица Латышских стрелков дома № 1, 3, 6, 14, 16 и переулок Молодогвардейский, 4, 6, 21, 23. Причина - плановые работы в котельной.