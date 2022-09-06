"Мерседес" и "Фольксваген" улетели в кювет на орловских дорогах

В авариях пострадали водители Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области в кювет угодили иномарки "Мерседес" и "Фольксваген". Водители обоих автомобилей получили травмы.

Аварии произошли на минувших выходных. 19-летний водитель на "Мерседесе" слетел с дороги на южном подъезде к городу Мценску 3 сентября. Он не справился с управлением, машину занесло в кювет.

. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

А 4 сентября на дороге "Глазуновка - Малоархангельск - Колпны - Долгое" 51-летний мужчина не справился с управлением "Фольксвагеном". Автомобиль выехал в кювет и перевернулся, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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