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Происшествия6 сентября 2022 6:51

"Мерседес" и "Фольксваген" улетели в кювет на орловских дорогах

Водители иномарок травмированы
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
В авариях пострадали водители

В авариях пострадали водители

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области в кювет угодили иномарки "Мерседес" и "Фольксваген". Водители обоих автомобилей получили травмы.

Аварии произошли на минувших выходных. 19-летний водитель на "Мерседесе" слетел с дороги на южном подъезде к городу Мценску 3 сентября. Он не справился с управлением, машину занесло в кювет.

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Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

А 4 сентября на дороге "Глазуновка - Малоархангельск - Колпны - Долгое" 51-летний мужчина не справился с управлением "Фольксвагеном". Автомобиль выехал в кювет и перевернулся, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В первые осенние выходные произошло под Орлом и ДТП с летальным исходом: разбился пожилой мужчина "Волге".