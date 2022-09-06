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В Орле откроется выставка картин Ивана Костомарова. Работы автора представят в Орловском краеведческом музее.

Юбилейная выставка картин орловского художника Ивана Костомарова начнет работать в областном центре с 7 сентября.Экспозиция «Россия, Русь! Храни, себя, храни!» включает в себя работы автора, выполненные в традициях отечественной классической живописи.

- Лиричные и тонкие пейзажи притягивают, заставляют остановиться, вглядеться, вызывают ощущение, будто ты сам находишься, например, на берегу реки или озера, в лесу или известных заповедных уголках, - рассказали про творчество орловца в краеведческом музее.

Кроме того, Иван Костомаров стал заслуженным художником России. Ранее он был художником-оформителем орловских производственных мастерских, реставратором в литературном музее Тургенева и преподавателем в художественном училище Орла почти 20 лет.

КОГДА? ГДЕ?

7 сентября, 15.00

ул.Гостиная, 2

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