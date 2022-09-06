За ложное сообщение о минировании мужчина отправится в колонию Фото: Архив "КП"

Пьяный орловец, обещавший взорвать стоматологию, лишился свободы на три года. Ранее в медучреждении ему отказались лечить зуб без документов.

В областную стоматологию орловец обратился весной прошлого года. У него сильно разболелся зуб, но помочь в поликлинике отказались, так как при себе у него не было паспорта. После этого раздосадованный мужчина 13 раз звонил в регистратуру, пытаясь все же выяснить, на каком основании его отказались лечить. Предложение снова обратиться в стоматологию с документами он отверг и решил выпить спиртное со своим другом.

Подшофе мужчина снова дозвонился до медучреждения, но в этот раз с тревожным сообщением. Хулиган сказал, что у него есть снаряд и стоматологию он собирается взорвать. Проверкой занялись сотрудники сразу нескольких ведомств. Как оказалось, орловец делать этого не намеревался, а просто пошутил. К слову, ранее он уже был судим.

По информации пресс-службы Орловского областного суда, его действия были квалифицированы статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве). Ближайшие три года «шутник» проведет в колонии строгого режима. Обжалование приговора не помогло: судебная коллегия оставила все без изменения.