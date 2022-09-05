Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 сентября 2022 13:43

Свыше полутора тысяч многодетных мам в Орловской области получают ежемесячную выплату

Она составляет 4 317 рублей
Сергей Силаев
Фото: Нина СОКОЛОВА

Фото: Нина СОКОЛОВА

Свыше полутора тысяч многодетных мам в Орловской области получают ежемесячную выплату. Она составляет 4 317 рублей.

Деньги назначаются семьям с установленным со статусом многодетной с условием наличия жилья на территории Орловщины. Семей, которые на 1 сентября воспользовались выплатой, в регионе 1 555. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

Заявление и документы на оформление можно подать как лично, так и в учреждениях соцзащиты, через МФЦ или на Госуслугах. Выплата назначается пожизненно и независимо от получения других пособий.