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Свыше полутора тысяч многодетных мам в Орловской области получают ежемесячную выплату. Она составляет 4 317 рублей.

Деньги назначаются семьям с установленным со статусом многодетной с условием наличия жилья на территории Орловщины. Семей, которые на 1 сентября воспользовались выплатой, в регионе 1 555. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

Заявление и документы на оформление можно подать как лично, так и в учреждениях соцзащиты, через МФЦ или на Госуслугах. Выплата назначается пожизненно и независимо от получения других пособий.