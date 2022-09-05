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Общество5 сентября 2022 13:09

В Орловскую область прибыли еще 40 беженцев с Донбасса

Они разместятся в Ливнах и Мценском районе
Сергей Силаев
Фото: пресс-служба правительства региона

Фото: пресс-служба правительства региона

В Орловскую область прибыли еще 40 беженцев с Донбасса. Они разместятся в Ливнах и Мценском районе.

В регион продолжают приезжать беженцы из ДНР, ЛНР и Украины. Напомним, в конце августа на Орловщину прибыло 39 человек. Среди них было 14 детей, они расположились во Мценском районе в пункте временного размещения.

Перед приездом в областной администрации состоялось совещание группы оперштаба по оказанию неотложной помощи прибывшим, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Соцзащита, служба труда и занятости, а также управление по миграции регионального УМВД проведут с вынужденными переселенцами необходимую работу.