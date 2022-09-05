Шаги к успеху: «Ростелеком» и АНО «Артмедиаобразование» запускают образовательный проект для онкобольных детей

Главная задача проекта — адаптация детей, которые находятся на длительном лечении в онкоцентрах России. Организация дополнительной образовательной среды для школьников помогает им победить болезнь и вернуться к нормальной жизни. Проект, организованный компанией «Ростелеком», АНО «Артмедиаобразование» (Школа Арины Шараповой), порталом «Добрые знания» и проектом госпитальных школ «УчимЗнаем», продлится до августа 2023 года.

В рамках проекта «Шаги к успеху» пройдет конкурс инициатив «Добрые знания», который позволит всем желающим не только предложить инициативу на площадках проекта «УчимЗнаем», но и получить финансирование на ее реализацию. Это может быть как разовое событие, рассчитанное на один день, так и проект, реализуемый в течение года. Эксперты в области медицины, психологии, педагогической деятельности рассмотрят все предложения волонтеров и выберут пять лучших. Заявки принимаются с 15 сентября по 15 ноября 2022 года.

Школа Арины Шараповой проведет онлайн-лекции по экологии, искусству, медиатехнологиям и другим направлениям, а также очные творческие встречи и мастер-классы с известными людьми. Также пройдут мастер-классы по театральному гриму и костюму и онлайн-экскурсии в цехах театров. Дети, находящиеся на длительном лечении, посмотрят и обсудят спектакль с актерами и режиссерами, а также станут зрителями живого выступления артистов на одной из московских площадок проекта «УчимЗнаем». Мероприятия пройдут в период с ноября 2022 года по август 2023 года.

«Ростелеком» в декабре 2022 года и июне 2023 года проведет волонтерские фестивали в социальной гостинице «Добрый дом». Здесь бесплатно весь период лечения, иногда годами, живут семьи с онкобольными детьми со всей России. У них есть не только уютная комната и хорошо оборудованная кухня, но и весь набор необходимых вещей, им также доступны бесплатные поездки на такси в больницу и обратно, возможность бесплатно сдать анализы, обучение для школьников и дошкольников, консультации психологов и многое другое. Волонтеры «Ростелекома» также примут участие в мероприятиях для учащихся проекта «УчимЗнаем».

Все занятия пройдут при поддержке онлайн-платформы Вебинар.ру. «Ростелеком» с 2017 года оказывает поддержку социально-образовательному проекту «УчимЗнаем», созданному в рамках школы Арины Шараповой «Артмедиаобразование». Дети, которые проходят длительное стационарное лечение в онкологических, гематологических и других отделениях детских больниц, получают полноценное образование по государственной школьной программе, участвуют в программах дополнительного образования, творческих мастерских, осваивают новые профессии и получают знания в сферах ИТ и дизайна Реклама. ПАО Ростелеком.