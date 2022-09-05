На круглом столе обсудили ряд насущных вопросов Фото: Сергей Силаев

В Орле обсудили проблемы обращения с твердыми коммунальными отходами. Тематический круглый стол прошел в областном совете.

Круглый стол состоялся в минувшую пятницу, 2 сентября. На нем присутствовали депутаты, представители компаний-перевозчиков, а также руководители организаций, которые убирают и сортируют мусор в регионе.

Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами появилась в России в 2019 году. По сей день некоторые орловцы остаются недовольными работой в этой сфере. Сейчас в Орловской области для сбора мусора используется 19 700 контейнеров. Однако они недолговечны, из срок службы – 3-5 лет, поэтому каждый год около 2 тысяч вышедших из строя необходимо заменять на новые.

Генеральный директор ООО «Экология» Юрий Парахин рассказал и о других проблемах. Так, контейнерные площадки могут быть забиты тем мусором, который не должен находиться в них: отличным примером могут послужить елки после нового года.

Глава компании считает, что отлаженной системы сбора коммунальных отходов на стадии образования нет. Он предложил организовать систему разъяснения людям.

– Может быть, создать какой-то контроль: 16 контейнерных площадок обеспечить на начальном этапе системой видеонаблюдения и публично показать людям, как это нужно делать, - предложил глава ООО «Экология» Юрий Парахин. Были обозначены и другие проблемы с ТКО, которых в регионе немало.

По итогам заседания департаменту ЖКХ дали рекомендацию возобновить деятельность рабочих групп из представителей организаций в этой сфере, а также подключить общественников для анализа возникшей ситуации и обсуждения происходящего.