За полграмма наркотика 24-летнему орловцу грозит тюрьма

Молодого орловца задержали с наркотиком Фото: Нина СОКОЛОВА

За хранение «синтетики» на 24-летнего орловца завели уголовное дело. У молодого человека нашли полграмма наркотика.

То, что житель областного центра хранит запрещенное вещество, полицейские установили при проверке поступившей оперативной информации. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 24-летнего орловца. При нем обнаружили полимерный сверток с порошкообразным содержимым. Исследование подтвердило, что там находилось производное N-метилэфедрона массой 0,24 грамма.

В пресс-службе УМВД России по Орловской области уточнили, что в ходе допроса молодой человек пояснил, что приобрел закладку с наркотиком бесконтактным способом для личного потребления.

Сейчас в отношении орловца возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотика по статье 228 УК РФ. Правоохранители ведут предварительное расследование.