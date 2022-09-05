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Здоровье5 сентября 2022 11:27

В Орле увеличивают количество коек для больных коронавирусом

В больнице Семашко появится еще 60 мест для ковидных пациентов
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Архив "КП"

В Орле увеличивают числом коек для пациентов с коронавирусом. В больнице Семашко их введут еще 60.

Об этом сообщает ОГТРК. Еще шесть десятков ковидных коек перепрофилируют в областной больнице скорой помощи, в отделении, где лечат больных с коронавирусом и с сосудистыми заболеваниями. По словам главврача больницы Игоря Дробязгина, сейчас это отделение заполняется, так что необходимость расширения коечного фонда назрела. Все необходимое оборудование в медучреждении есть.

Прирост заболевших коронавирусом в Орловской области фиксируется ежедневно. По последним данным, цифра перевалила уже за 300 заразившихся в день: на 5 сентября 2022 оперативный штаб сообщил сразу о 335 заболевших, из них 14 потребовалась госпитализация.