В Орле увеличивают количество коек для больных коронавирусом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА Фото: Архив "КП"

В Орле увеличивают числом коек для пациентов с коронавирусом. В больнице Семашко их введут еще 60.

Об этом сообщает ОГТРК. Еще шесть десятков ковидных коек перепрофилируют в областной больнице скорой помощи, в отделении, где лечат больных с коронавирусом и с сосудистыми заболеваниями. По словам главврача больницы Игоря Дробязгина, сейчас это отделение заполняется, так что необходимость расширения коечного фонда назрела. Все необходимое оборудование в медучреждении есть.

Прирост заболевших коронавирусом в Орловской области фиксируется ежедневно. По последним данным, цифра перевалила уже за 300 заразившихся в день: на 5 сентября 2022 оперативный штаб сообщил сразу о 335 заболевших, из них 14 потребовалась госпитализация.