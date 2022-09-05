Резервный фонд увеличили для выплат участникам спецоперации Фото: Ольга СУПОНЕВА

Резервный фонд Орла увеличился на шесть миллионов рублей. Деньги предусмотрены для орловцев, участвующих в специальной военной операции.

Вопрос о внесении изменений в городской бюджет рассмотрели на внеочередной сессии горсовета, на котором выступил спикер Василий Новиков. Так, депутаты одобрили резервный фонд для жителей областного центра, принимающих участие в специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Украины.

Как рассказали в пресс-службе Орловского городского Совета, резервный фонд пополнился на 6 миллионов 200 тысяч рублей.

Ранее глава региона уже подписал указ о выплате 100 тысяч рублей жителям области, которых военкомат направил на специальную военную операцию по контракту. Помимо того, мэр Орла подписал распоряжение о единовременной выплате еще 200 тысяч рублей из городской казны.