Фото: пресс-служба администрации города Орла

На реконструкцию Красного моста в Орле могут выделить дополнительные средства в 2022 году. Работа на объекте ведется круглосуточно.

О ходе работ шла речь на заседании областного правительства, сообщает пресс-служба областной администрации.

Сейчас уже завершены монтажные работы коммуникационного моста, смонтирована теплотрасса. Рядом с временным мостом установили светильники.

Сейчас рабочие продолжают работы по монтажу подпор и выносу инженерных сетей. Руководитель регионального департамента транспорта рассказал, что работы ведутся с опережением графика. Сейчас прорабатывается вопрос о дополнительном финансировании в 2022 году.