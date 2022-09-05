Под Орлом водитель «Волги» вылетел в кювет и погиб. Авария случилась в светлое время суток.

О ДТП сообщила региональная Госавтоинспекция. 72-летний орловец перевернулся 4 сентября, около 15.00 на 92 километре после вылета в кювет. Он двигался по дороге «Орел – Тамбов».

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по региону сообщили, что мужчина не учел погодные условия и особенности своего автомобиля. Бригада скорой помощи не успела помочь орловцу, он скончался на месте. За прошедшие выходные в Орловской области произошло 22 ДТП, 4 человека пострадали, 1 погиб.