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В Орловской области без работы остаются 2,5 тысячи человек. Предложений о работе в три раза больше.

О ситуации с безработицей в регионе рассказал начальник управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Уровень безработицы в регионе – 0,7 %. По прогнозам увеличения числа нетрудоустроенных людей не предвидится.

– В органах службы занятости населения Орловской области на данный момент зарегистрировано 2,5 тысячи граждан. В банке вакансий региональной службы имеется 9,5 тысяч предложений о работе. Таким образом, на одного безработного приходится 3 вакансии, - отметил Александр Сотников.

На Орловщине больше спрос на программистов, инженер-технологов, менеджеров, бухгалтеров, слесарей, ремонтников и монтажников.

В 2022 году на биржу труда стали 4,1 тысяч человек. 181 орловец прошел специальное обучение, а еще 261 учится сейчас.