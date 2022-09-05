Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле сотрудники ДПС сопроводили молодую пару до роддома. Через 30 минут на свет появилась орловчанка.

О необычном случае рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области. 19 августа молодая пара отправилась в парк для прогулки, но беременная девушка почувствовала себя плохо – начались роды.

Они сели в машину и поехали в Орловской перинатальный центр, но на улице уже было темно. На обочине стояла патрульная машина, где дежурили лейтенант Олег Кондрашов и старший лейтенант Николай Аверкиев. Стражи порядка приняли мгновенное решение о сопровождении автомобиля.

Сотрудники ДПС встретили молодых родителей с подарками и после выписки из медучреждения. Совсем юная орловчанка получила свой первый подарок – автомобильное кресло-люльку для безопасного передвижения с родителями.

– Хотелось бы выразить огромную благодарность полицейским за то, что не оставили один на один в такой сложной ситуации и, конечно, за внимание и приятный подарок, - отметил отец девочки Евгений.