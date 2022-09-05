Наркодилеры отправятся за решетку на 15 лет каждый Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле суд дал закладчикам наркотиков 30 лет колонии строгого режима на двоих. Запрещенные вещества дилеры сбывали на территории областного центра.

Продавцов наркотиков удалось вычислить и задержать полиции. Они работали через тайники: упаковывали "товар" и помещали закладки в места, откуда их забирали покупатели. В своей преступной деятельности использовали интернет. Какое-то количество наркотиков на момент задержания уже было продано, остальное изъяли правоохранители. Теперь наркоторговцам придется распрощаться не только со своей преступной деятельностью, но и со свободой.

- Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал злоумышленников виновными и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор районного суда был обжалован стороной защиты, однако судом апелляционной инстанции оставлен без изменения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.