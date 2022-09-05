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Происшествия5 сентября 2022 6:24

В Орле суд дал закладчикам наркотиков 30 лет колонии строгого режима на двоих

Запрещенные вещества дилеры сбывали на территории областного центра
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Наркодилеры отправятся за решетку на 15 лет каждый

Наркодилеры отправятся за решетку на 15 лет каждый

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле суд дал закладчикам наркотиков 30 лет колонии строгого режима на двоих. Запрещенные вещества дилеры сбывали на территории областного центра.

Продавцов наркотиков удалось вычислить и задержать полиции. Они работали через тайники: упаковывали "товар" и помещали закладки в места, откуда их забирали покупатели. В своей преступной деятельности использовали интернет. Какое-то количество наркотиков на момент задержания уже было продано, остальное изъяли правоохранители. Теперь наркоторговцам придется распрощаться не только со своей преступной деятельностью, но и со свободой.

- Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал злоумышленников виновными и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор районного суда был обжалован стороной защиты, однако судом апелляционной инстанции оставлен без изменения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.