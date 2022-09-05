Житель Ливенского района попытался замести следы после кражи денег с карты знакомого

. Фото: Нина СОКОЛОВА

В Ливенском районе мужчина похитил деньги с карты знакомого, после чего попытался замести следы. Он подбросил платежное средство обратно владельцу, однако от полиции скрыть преступление не удалось.

Дело было так. Владелец карты получил смс о списании с нее 20 тысяч рублей. Мужчина пошел с заявлением в полицию. Когда оперативники стали выяснять, что вообще могло произойти, оказалось, что накануне оставшийся без денег ливенец давал карту родственнице, чтобы та отоварилась. В присутствии других людей он назвал ей пин-код. Подвозил в магазин женщину знакомый. Запись с камеры у банкомата, где в последствии были сняты деньги, запечателела его.

Как выяснилось, родственница потерпевшего обронила карту у него в машине. А так как ливенец слышал пин-код, ему не составило труда снять деньги. После этого, вечером, он вернулся к дому владельца утерянной карты и подбросил ее, как будто ничего и не было.

Возбуждено уголовное дело о краже.

- Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Он уже возместил потерпевшему причиненный ущерб. Ведется следствие, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.