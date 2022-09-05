В Орловской области прошел фестиваль окрошки и картошки

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области впервые прошел гастрономический Фестиваль окрошки и картошки. Гуляния развернулись в Верховском районе 4 сентября.

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Гостей события угощали блюдами из картофеля и окрошкой, а также познакомили с их историей. Причем представлено было сразу несколько рецептов угощений.

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Помимо гастрономической составляющей, была и творческая: спели и сплясали коллективы из Орловской и Брянской областей. Кроме того состоялась выставка-ярмарка, на которой можно было приобрести изделия ручной работы, созданные мастерами, а также угощения, например домашний мед или иван-чай.

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Работали тематические площадки для взрослых и детей, контактный зоопарк, было организовано катание на пони и лошадях, состоялись мастер-классы по изготовлению тряпичных кукол-оберегов и глиняной Чернышенской игрушки.