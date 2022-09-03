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Общество3 сентября 2022 10:56

Ремонт поликлиники в Кромах завершится к зиме

В обновление медучреждения вложат почти 76 миллионов рублей
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Ремонт поликлиники в Кромах завершится к зиме. Сейчас работы, стоимостью почти в 76 миллионов рублей, продолжается.

Приводят в порядок больницу по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области». По контракту, ремонт завершится к 1 декабря 2022.

- В настоящее время на объекте на 100% выполнены демонтажные работы, на 15% - устройство вентиляционных каналов, на 30% - электрика. Ведутся работы по ремонту крыши, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.