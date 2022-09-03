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Происшествия3 сентября 2022 6:30

Сбытчика амфетамина задержали в Орле полицейские

46-летний распространитель наркотиков собирался продать их через "закладки"
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле полицейские задержали сбытчика амфетамина. 46-летний распространитель собирался продать наркотик бесконтактным способом.

Горожанин уже положил в тайники так называемые "закладки", оттуда дозы наркотиков должны были забрать покупатели. Однако наркопреступление пресекли полицейские. Из оборота было изъято два свертка, вещество, содержавшееся в них, отправили на экспертизу. Оказалось, что к продаже мужчина готовил амфетамин общей массой 0,47 грамма.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления. На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.