Сбытчика амфетамина задержали в Орле полицейские

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле полицейские задержали сбытчика амфетамина. 46-летний распространитель собирался продать наркотик бесконтактным способом.

Горожанин уже положил в тайники так называемые "закладки", оттуда дозы наркотиков должны были забрать покупатели. Однако наркопреступление пресекли полицейские. Из оборота было изъято два свертка, вещество, содержавшееся в них, отправили на экспертизу. Оказалось, что к продаже мужчина готовил амфетамин общей массой 0,47 грамма.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления. На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.