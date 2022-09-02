Орловский губернатор Андрей Клычков празднует день рождения

У орловского губернатора день рождения Фото: Сергей Силаев

Губернатор Андрей Клычков отмечает сегодня, 2 сентября, день рождения. Главе Орловской области исполнилось 43 года.

Орловцы поздравили губернатора в социальных сетях, за что Клычков поблагодарил жителей, записав видеообращение.

- Тронут до глубины души и искренне благодарен за каждое сообщение, которое уже получил, и за те, которые еще придут. Спасибо вам за искренние слова, за добрые пожелания и поддержку. Именно это - главный стимул для решения текущих и новых задач, преодоления сложностей, рождения новых идей и проектов. Всегда подчеркивал важнейшую роль, которую играет прямое общение с жителями в нашей общей работе, направленной на развитие и процветание Орловщины. Впереди у нас много непростых задач, и только сообща, единой командой их получится решить. Сейчас то время, когда нужно создавать наше будущее вместе, - отметил Андрей Клычков.

Редакция орловской "Комсомолки" присодиняется к поздравлениям!

ДОСЬЕ "КП"

Андрей Клычков родился в 1979 году в Калининиграде. В 2000 окончил Калининградский институт МВД, два года работал в уголовном розыске в милиции. С 2001 года началась его активная политическая деятельность: тогда он вступил в КПРФ, был депутатом Мосгордумы от компартии с 2009 по 2017 годы. С октября 2017 сменил Вадима Потомского на посту главы Орловской области, сперва как временно исполняющий обязанности, затем победив на губернаторских выборах.

Андрей Клычков женат, с супругой Валерией у них трое детей: двое старших сыновей и маленькая дочка.