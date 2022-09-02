На выходных 3-4 сентября в Орле ожидается +18 градусов и переменная облачность

На выходных в Орле прохладно, без дождя Фото: Ольга СУПОНЕВА

В первые выходные осени в Орле ожидается сухая погода с переменной облачностью и невысокими температурами. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 3-4 сентября.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 3 сентября в темное время суток всего +4 градуса, днем воздух прогреется до +18. Небо затянуто облаками, атмосферное давление на уровне 751 мм рт.ст. Ветер с юго-запада 1 м/с. Без осадков.

В воскресенье 4 сентября на термометрах от +6 ночью до +18 в дневное время. Выглянет солнце, ветер сменится на северо-западный, скорость 3 м/с. Давление немного опустится - до 748 мм рт.ст. Дождя синоптики не прогнозируют.

По предварительным данным метеослужб, на будущей неделе температура продолжит опускаться: днем в городе всего +15. Ожидаются небольшие дожди.