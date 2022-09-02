Суд постановил отремонтировать Городскую улицу в Орле

Покрытие по Городской видело и лучшие времена Фото: Ольга СУПОНЕВА

Суд постановил отремонтировать улицу Городскую в Орле. Сейчас асфальт тут находится не в лучшем состоянии: сплошь ямы да выбоины.

С иском в суд обратилась прокуратура, которая ранее проводила проверку безопасности для участников дорожного движения на дорогах региональной столицы. Городская оказалась не безопасной, но в этом году ремонт ее не затронул.

- В целях устранения нарушений прокурор обратился в суд с иском об обязании Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Орла осуществить финансирование выполнения работ по ремонту дороги и тротуаров, а МКУ «УКХ Орла» - провести дорогу в состояние, отвечающее требованиям безопасности дорожного движения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Суд иск этот удовлетворил. Теперь улицу должны отремонтировать, правда, решение пока в законную силу не вступило.