На свалке по Итальянской в Орле произошел пожар

На свалке произошло возгорание Фото: Ольга СУПОНЕВА

На городской свалке в Орле произошел пожар. ЧП случилось в первой половине дня 2 сентября.

Как рассказали в городской администрации, мусор на полигоне по Итальянской горел на площади в 400 квадратных метров. На место прибыли пожарные, техника мусоросортировочного центра АО "ЭкоСити", коммунальные службы.

- Проложены рукава от пожарных насосных станций для подачи воды на тушение. После тушения открытого огня участки засыпаются грунтом. К подвозу грунта привлечена техника "Орелводоканала" и "Спецавтобазы" в количестве 2 единиц, - пояснили в мэрии.

Причина пожара не уточняется.

Отметим, что раньше на полигоне постоянно происходили возгорания, однако силами мусороперерабатывающего предприятия удалось пересыпать свалку почвогрунтовой смесью. Пожары прекратились, возгораний здесь не происходило в течение двух лет.