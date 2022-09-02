В Верховье 21-летний водитель на "Приоре" сбил пешехода

"Приора" сбила пешехода Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В районном центре Верховье Орловской области пешеход оказался под колесами автомобиля. Мужчину сбил молодой водитель на "Приоре".

ДТП случилось 1 сентября в вечернее время на улице Коминтерна. Примерно в половине девятого часа вечера 36-летний мужчина шел по краю проезжей части. В этот момент здесь ехал 21-летний молодой человек на отечественной легковушке "Лада Приора". Он сбил пешехода.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, отпущен, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие с участием молодого водителя на отечественной легковушке случилось нынешней ночью на дороге "Болхов-Орел". 23-летний парень на "девяносто девятой" не справился с управлением. Машина слетела с дороги в кювет и затормозила о дерево.