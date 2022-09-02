Энергетики Орелэнерго открыли лабораторию цифровой трансформации

Для Центрально-Черноземного региона это событие знаковое: в учебном помещении в рамках реализации концепции «Цифровая трансформация 2030» полностью воссоздана архитектура цифрового района электрических сетей. Все установленное оборудование – действующее, его можно включить, отключить и даже сымитировать режим короткого замыкания.

В лаборатории с учетом всех норм безопасности размещен весь комплекс объектов распределенной автоматизации: ячейка 10 кВ, реклоузер 10 кВ, управляемый разъединитель, столбовая трансформаторная подстанция. В оперативно-информационном комплексе отображается телеметрическая информация со всех объектов распредсети и позволяет дистанционно управлять информационными устройствами.

Здесь представлено современное оборудование отечественных производителей, с помощью которого можно обучать не только учащихся, но и специалистов технического блока филиалов ПАО «Россети Центр».

«Сегодня в энергетике внедряются новые технологии, которые будут актуальными многие годы. Образовательный процесс не может отставать технологически, нельзя учить будущих энергетиков на устаревшем оборудовании. Классы цифровой трансформации появились во многих регионах, но только в Орле создан не лекционный зал, а именно лаборатория, где на практике можно изучить технологический процесс. Таким образом, «Орелэнерго» и ОГАУ решают задачу подготовки действительно высококвалифицированных кадров на благо всех жителей Орловской области», – сообщил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала Игорь Колубанов.

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