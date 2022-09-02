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Общество2 сентября 2022 9:40

В День знаний в Орле полицейские обеспечили охрану общественного порядка

Правоохранители патрулируют школы и дежурят на пешеходных переходах
Нина СОКОЛОВА

В День знаний в Орле полицейские обеспечили охрану общественного порядка. Правоохранители патрулируют школы и дежурят на пешеходных переходах.

1 сентября, сотрудники органов внутренних дел приняли меры для обеспечения правопорядка в областном центре. Так, посты и наряды располагались возле школ, где прошли торжественные линейки.

В первые недели сентября полицейские также будут стоять на пешеходных переходах и перекрестках возле образовательных учреждений. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Кроме того, накануне праздника все школы взяли под круглосуточную охрану, а помещения обследовали служебные собаки. Также в ведомстве отметили, что еще в августе межведомственные комиссии провели обследование образовательных учреждений на предмет противопожарной безопасности и технической укрепленности.