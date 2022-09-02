Акция "Орловщина против терроризма" пройдет в облцентре 3 сентября

В Орле 3 сентября пройдет акция, приуроченная к Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Состоится митинг-концерт, а также выставка детских рисунков.

Дата отмечается ежегодно 3 сентября, Орел присоединится к празднованию, устроив молодежную акцию. Действие развернется перед "Юбилейным" в городском парке, начало в 10.00. Выставка будет работать целый день.

- Приняв участие в акции, все желающие смогут почтить память погибших в результате террористических актов и в творческой форме выразить свой протест против насилия, жестокости и террора, - отметили в пресс-службе администрации Орла.

ЗНАЙ!

День солидарности в борьбе с терроризмом связан с трагическими событиями, произошедшими в Беслане в сентябре 2004 года. Теракт в школе стал одним из самых масштабных и самых бесчеловечных в новейшей истории России. Именно в память о жертвах Беслана в России федеральным законом в 2005 году был учрежден День солидарности в борьбе с терроризмом.

Памятная дата стала символом солидарности государства и общества в борьбе с терроризмом, ее отмечают ежегодно по всей России. 3 сентября мы вспоминаем жертв всех террористических актов, случившихся в нашей стране, и отдаем дань уважения сотрудникам силовых структур, погибшим при предотвращении терактов и спасении заложников.