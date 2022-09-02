На дороге Болхов-Орел молодой водитель на "ВАЗе" врезался в дерево

В ДТП пострадал молодой водитель Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Под Орлом в ДТП пострадал молодой водитель "ВАЗа". Его легковушка врезалась в дерево на дороге "Болхов-Орел-Витебск".

ДТП случилось сегодня ночью, 2 сентября, в первом часу. 23-летний парень сидел за рулем "девяносто девятой", на 21 километр он не справился с управлением. Машина слетела с дороги в кювет и затормозила о дерево. В итоге лихач пострадал.

- В результате ДТП водитель получил травмы, госпитализирован, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за сутки на дорогах Орловской области полицейские насчитали 16 ДТП, в трех авариях пострадали люди.