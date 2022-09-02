Орловские спортсменки стали вторыми на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию на велосипедах

Львиную долю наград завоевали москвичи. Фото с сайта fcpsr.ru.

В эстафете среди женщин до 24 лет (15 КП, 5,7 км) второе место заняли представительницы Орловской области – Софья Горбунова, Татьяна Верижникова и Маргарита Силютина. Победу праздновало московское трио в составе – Анастасии Чередниковой, Марии Точилкиной и Ирины Рудзис.

Как сообщалось ранее, орловский спортсмен Даниил Дозоров завоевал серебро на Спартакиаде учащихся России по всестилевому каратэ.

Тем временем, орловские каратисты завоевали четыре медали на первенстве России. Турнир с участием 933 спортсменов из 62-х регионов страны финишировал в Подмосковье. А орловские автогонщики завоевали бронзу на Кубке Курской области по трофи-рейду.