По действующему законодательству, федеральная социальная доплата к пенсии положена неработающим пенсионера Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области доплату к пенсии получили 19 тысяч пенсионеров. Выплату назначают автоматически.

По действующему законодательству, федеральная социальная доплата к пенсии положена неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения ниже, чем прожиточный минимум в регионе. Так, с начала года такую выплату получают 19 тысяч пожилых орловцев.

Кроме того, получение социальной доплаты упростили еще в январе. За ней не нужно обращаться лично и писать заявление. Выплату назначат автоматически со дня установления пенсии. Но в определенных случаях ее могут и отменить.

В отделение Пенсионного фонда России по Орловской области уточнили, что если пенсионер начнет работать официально, то выплата надбавки приостановится. Возобновят ее только тогда, когда получатель перестанет работать.