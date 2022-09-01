Орловец Даниил Дозоров завоевал серебро на домашней Спартакиаде учащихся России по всестилевому каратэ

За медали в Орле сражаются свыше 200 спортсменов из различных уголков страны. В активе хозяев одно серебро. В весовой категории 50 кг вторым финишировал Даниил Дозоров. Победу праздновал Алексей Лыжин (Самарская область), одолевший Даниила в финале. Третье место у Александра Крепака (Брянская область).

Как сообщалось ранее, орловские каратисты выиграли четыре медали на первенстве России. Турнир с участием 933 спортсменов из 62-х регионов страны финишировал в Подмосковье.

Тем временем, орловские автогонщики завоевали бронзу на Кубке Курской области по трофи-рейду.