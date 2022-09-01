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Происшествия1 сентября 2022 14:02

Орловец пришел в магазин и украл дорогой велосипед

Его без присмотра оставил на улице другой покупатель
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

Орловец пришел в магазин и украл дорогой велосипед. Его без присмотра оставил на улице другой покупатель.

В деле разбиралась полиция. В отделение обратился мужчина, который рассказал, что у него украли велосипед, стоимость свыше 20 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Местный житель зашел в магазин и оставил без присмотра и запирающих устройств двухколесного друга. Примерно в это же время другой покупатель вышел из магазина и присмотрел себе новое транспортное средство. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как 44-летний мужчина садится на чужой велосипед и уезжает.

Стражи порядка нашли виновника и возбудили уголовное дело. Местный житель рассказал, что хотел продать украденный велосипед. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.