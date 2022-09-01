В Орле 18 сентября пройдет литературно-кулинарный фестиваль «Тургеневский бережок». Гостей ждет знакомство с народными забавами и особенностями быта, а также вкусные угощения и многое другое.

Мультиформатный фестиваль «Тургеневский бережок» посвящен русской культуре. На Орловщине он пройдет уже в пятый раз. А развернутся все тематические площадки у памятника Тургеневу и возле городского парка.

18 сентября с 11.00 и до 17.00 там пройдут кулинарные мастер-классы. В администрации Орла рассказали, что на фестивале будет особенный гость – российский шеф-повар Илья Лазерсон, который приготовит уху по старинному рецепту Орловской губернии. Еще присутствующие полакомятся кулебяками, грибными закусками и другими угощениями от орловских кулинаров.

На фестивале будет работать выставка собак из произведений Тургенева, а также пройдут: мастер-класс по росписи имбирных пряников, литературные викторины, «Сырный квест», игры тургеневских времен. Не обойдется праздник и без выступления творческих коллективов.

КОГДА? ГДЕ?

18 сентября, с 11.00

Городской парк

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