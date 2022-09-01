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Происшествия1 сентября 2022 13:16

В Орловской области полицейские задержали мужчину с крупной партией наркотиков

Он переносил полкилограмма марихуаны в рюкзаке
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонев/Архив "Кп"

Фото: Ольга Супонев/Архив "Кп"

В Орловской области полицейские задержали мужчину с крупной партией наркотиков. Он переносил полкилограмма марихуаны в рюкзаке.

25-летнего местного жителя задержали во Мценском районе. Полицейские задержали амчанина и изъяли, предположительно, наркотическую находку. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Эксперты выяснили, что запрещенное вещество – марихуана, весом 550 граммов. Возбуждено уголовное дело. Орловцу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении