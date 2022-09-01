В Орловской области на элитные семена направят 81 миллион рублей в 2022 году. Почти 74 миллиона выделит федеральный центр.

В департаменте сельского хозяйства региона сообщили, что на поддержку элитного семеноводства предусмотрено 81,2 миллиона рублей. Из них 73,9 миллиона – средства федерального бюджета, 7,3 миллиона – регионального. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.

По состоянию на конец августа 2022 года профильный департамент перечислил на эти цели 59,8 миллиона рублей. Также подготовлено постановление правительства о предоставлении средств на озимый сев.

Сейчас департамент продолжает принимать документы на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства. Все деньги доведут до сельхозпроизводителей.