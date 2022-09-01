В начале учебного года в школах Орла пройдут уроки безопасности. О том, как действовать в чрезвычайных ситуациях, учащимся расскажут спасатели.

Для того, чтобы школьное и свободное время для детей и подростков было безопасным, сотрудники МЧС подготовили для учеников профилактическую беседу, которая поможет им вспомнить все правила после длительного летнего отдыха.

Ребятам напомнят о том, как вести себя на дорогах и в транспорте, расскажут о действиях при ЧС в природе, техносфере и быту. Еще пожарные и спасатели познакомят юных орловцев с основными направлениями деятельности МЧС.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области отметили, что помимо лекций для юных орловцев приготовили тематические конкурсы и викторины, в которых они проверят свои знания о действиях при пожаре, чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.