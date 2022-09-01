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Детям-сиротам из Троснянского района построят жилье после вмешательства прокуратуры. Ранее компетентные органы не обеспечили квадратными метрами оставшихся без попечения родителей.

Прокуратура Троснянского района провела проверку обеспечения жильем местных жителей, которые должны были получить квадратные метры по закону. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Орловской области.Проверка показала, что выделенные на покупку жилья для детей-сирот 11,1 миллиона рублей не были освоены, а электронные аукционы признали несостоятельными.

Прокуратура обратилась в Кромской районный суд об обязании компетентных органов организация строительства домов для сирот. Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение решения на контроле у надзорного ведомства