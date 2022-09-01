Заявки в «Школу фермера» в Орловской области принимаются до 9 сентября

В Орловской области этот проект реализуется на базе Орловского ГАУ им. Н. В. Парахина.

В этом году орловская «Школа фермера» будет проводить обучение по двум специальностям: птицеводство и овощеводство в защищённом грунте (теплицы). Максимальное количество участников на курсе – 30 человек. Учебная программа рассчитана на 250 часов, включает в себя теоретические и практические модули по выбранной специализации и бизнес-управлению. На практические занятия отводится не менее 100 учебных часов. Для их проведения агровуз задействует и собственные ресурсы, и площадки профильных КФХ региона. Обучение для участников проекта бесплатное.

Сроки проведения конкурсного отбора: с 9 августа по 9 сентября 2022 года. В конкурсе могут принимать участие владельцы личных подсобных или фермерских хозяйств, а также те, кто только планирует начать агробизнес. Для участия в конкурсе потенциальный участник направляет заявку, а также небольшой рассказ о себе и своем потенциальном проекте в сельском хозяйстве.

Форма заявки и подробная информация размещены на сайте Орловского ГАУ в разделе «Школа фермера».

«За короткое время студенты получают максимум полезной информации в удобном формате. Теория преподаётся дистанционно, её можно изучить в любое время. Выезды на практику в фермерские хозяйства позволяют начинающим аграриям перенять опыт успешных коллег. Проект объединяет участников, которые в ежедневной деятельности сталкиваются с похожими проблемами и задачами. Как правило, большинство из них поддерживают общение и после окончания обучения», — отметил ректор Орловского ГАУ Владимир Масалов.

В качестве дипломного проекта слушатели предоставляют на рассмотрение экспертной комиссии бизнес-план своего фермерского хозяйства. Наличие диплома «Школы фермера» и бизнес-плана даёт возможность потенциальным фермерам претендовать на грант «Агростартап».

«С начала года мы получали запросы из районов на возобновление проекта. Рады сообщить, что Орловская область вошла в число участников осеннего набора. В прошлом году РСХБ организовал в регионе два выпуска «Школы фермера» по животноводческим специальностям: козоводство, овцеводство, КРС молочного направления. Дипломы защитили 50 человек, из них 8 человек в течение года получили гранты на развитие бизнеса», — сообщил директор Орловского филиала РСХБ Михаил Шихман.

Получить подробную вводную информацию по проекту «Школа Фермера» можно также у специалистов Департамента сельского хозяйства Орловской области по телефону: (4862) 75-06-08.