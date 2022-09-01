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Общество1 сентября 2022 11:14

Семеро взрослых и двое детей в Орловской области заболели бореллиозом

Людей заразили инфицированные клещи
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Больше двух тысяч орловцев обратилось в больницы после присасывания клещей

Больше двух тысяч орловцев обратилось в больницы после присасывания клещей

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области 9 человек заболели иксодовым клещевым боррелиозом. Такой диагноз медики поставили семерым взрослым и двоим детям после того, как тех покусали клещи.

Такие данные приводит областное управление Роспотребнадзора. Всего в больницы обратилось за медпомощью 2 092 человека, укушенных опасными кровососами. Почти в 700 случаях присосались клещи к детям. Случаев клещевого энцефалита в регионе не зарегистрировано. Однако паукообразные кровопийцы могут быть переносчиками и других опасных заболеваний.

- При обнаружении на коже присосавшегося клеща необходимо обратиться за медицинской помощью, даже если вы сняли клеща самостоятельно, - напоминают жителям Орловской области в управлении Роспотребнадзора.