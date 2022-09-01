Фото: пресс-служба областного правительства

55 школьных автобусов и 14 автомобилей скорой поступят в Орловскую область. Автопарк в школах и медучреждениях пополнится до конца года.

Распоряжение о поставках транспорта в регионы подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 августа. Поставку обеспечит Минпромторг, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Обновление автопарка карет скорой помощи и школьных автобусов поручил президент в 2021-2024 годах. Всего в регионы поступит 1 254 машины для медиков и 3 020 автобусов для школьников.