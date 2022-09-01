Фото: пресс-служба Орловского облсовета

В Орле приняли присягу 50 беженцев с Украины и Донбасса. Вскоре они получат российские паспорта.

Церемония принятия присяги прошла в последний день августа в Управлении по вопросам миграции. Клятву произнесли более 50 человек, прибывших в регион с Украины, ДНР и ЛНР. К слову, две недели назад прошло аналогичное мероприятие, на котором российское гражданство получили 90 человек.

В пресс-службе облсовета отметили, что среди почетных гостей, поздравивших присутствующих с получением российского гражданства, также был Леонид Музалевский. Он выразил уверенность в том, что они станут достойными гражданами Российской Федерации.

Всего в Орловскую область с февраля прибыли почти четыре тысячи человек. Сейчас они продолжают заниматься оформлением всех необходимых документов. Порядка 600 вынужденных переселенцев хотят получить российское гражданство.