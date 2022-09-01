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Общество1 сентября 2022 10:55

В Орел доставят мощи Сергия Радонежского

Ковчег будет пребывать в Богоявленском соборе 9 и 10 сентября
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: orel-eparhia.ru

Фото: orel-eparhia.ru

В Орел доставят мощи Сергия Радонежского. Ковчег будет пребывать в Богоявленском соборе 9 и 10 сентября.

Встреча ковчега со святыми мощами состоится в 16.00 9 сентября, она пройдет возле памятника Лескову. Затем отсюда прошествует крестный ход до Богоявленского собора. В 17.00 начнется всенощное бдение в соборе, возглавит богослужение митрополит Орловский и Болховский Тихон. 9 сентября собор будет открыт до 23.00.

10 сентября собор откроется с 6.00. В 8утра состоится литургия, в 17.00 всенощное бдение, службу вновь возглавит Орловский митрополит. В 19.00 начнутся торжественные проводы святыни.

Как рассказали в Орловской епархии, принесение святыни приурочено к юбилейной дате — в 2022 году Русская Православная Церковь отмечает 600-летие со дня обретения честных мощей преподобного Сергия. Ковчег побывает в 50 епархиях, он проедет около 30 тысяч километров.