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Здоровье1 сентября 2022 10:55

В Орловской области выявили 250 случаев COVID-19 за сутки

Выздоровели 185 человек
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

В Орловской области выявили 250 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровели 185 человек.

Данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе на 1 сентября предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число выявленных случаев достигло отметки 119 271. За последние сутки заболели 250 человек.

Всего орловцы победили болезнь 114 884 раз. За 24 часа больничные закрыли 185 орловцев.

Медики госпитализировали в больницы 47 заразившихся. Умер 1 человек. Общее число жертв коронавируса с начала пандемии в Орловской области – 1 941.