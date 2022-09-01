Еще на миллион рублей обогатились мошенники за счет доверчивых орловцев

Еще несколько орловцев отдали свои деньги мошенникам Фото: Ольга СУПОНЕВА

Еще на миллион рублей обогатились мошенники за счет доверчивых жителей Орловской области. У троих орловцев они выманили крупные суммы денег, действуя дистанционно.

Попались на удочку преступников две жительницы областного центра и молодой мужчина из Болхова. Так, 85-летнюю пенсионерку мошенники убедили в том, что ее дочь учинила ДТП, ей грозит уголовка, но вопрос можно решить крупной суммой денег. Пенсионерка поверила и отдала все сбережения курьеру, которого подослали преступники: так она лишилась 600 тысяч рублей. Об обмане пожилая женщина узнала только когда к ней пришла дочь.

В другом случае еще одна местная жительница перечислила больше 150 тысяч телефонным преступникам. А 32-летний житель Болхова перечислил злоумышленникам 276 тысяч рублей.

- Мужчина заказал услугу на электронном сайте, но в последствии передумал. Однако «организаторы» сообщили, что уже приступили к ее реализации и теперь гражданин должен заплатить «неустойку». Сначала болховчанин перевел одну сумму, потом еще несколько на указанный неизвестными номер карты. Осознав размер понесенного убытка он понял, что его обманули, и обратился в органы внутренних дел, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По всем фактам полицейские завели дело о мошенничестве. В очередной раз сотрудники правоохранительных органов просят орловцев не верить незнакомцам, кем бы они не представлялись и в чем бы не убеждали. Нужно сразу закончить разговор и ни в коем случае не переводить и не отдавать никому свои деньги.